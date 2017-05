[KriMi] aktuell







Präsentation des JEP Special Issue 01/2017

Migrationsmanagement:

Praktiken, Intentionen, Interventionen

HerausgeberInnen: Irene Messinger, Sara de Jong, Theresa Schütze, Gerd Valchars

31.05.2017, 19h

Depot, Breite Gasse 3, 1070 Wien

KriMi Empfehlung:

Ringvorlesung im SoSe 2017

Stadt für alle?!

Zwischen lokalen Grenzpraktiken und urban Citizenship





KriMi Empfehlung:

Lernvideos zu politischen Systemen und zum politischen Basiswissen

Themen: Wahlen und indirekte Demokratie; Wahlrechtsgrundsätze mit Gerd Valchars

Termine:



Demonstration: Afghanistan is not safe! Let us stay!

20. May 2017

14 - 17 Uhr, Karlsplatz, 1010 Wien

Zur Zukunft von Arbeit und Wohlfahrtsstaat

30. Mai 2017 12:30-17:00, AK-Wien



Konferenz: Doing Gender in Exile

18.-20.10.2017

Campus Wien